США приняли решение по размещению в Японии ракет средней дальности

США не намерены размещать ракеты средней дальности на территории Японии, так как считают достаточным уже принятые меры для сдерживания Китая. Это связано с планом Токио получить контратакующий потенциал, разместив крылатые ракеты Tomahawk и увеличив дальность ракет Type 12. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Yomiuri.
Как пишет издание, США не располагали ракетами наземного базирования дальностью от 500 до 5 500 км в соответствии с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, однако Китай обладает порядка 1 900 таких ракет. В 2019 году Вашингтон начал разработку соответствующих ракет в связи с приостановкой своих обязательств в рамках договора. Они планировали разместить их в этом году на цепи островов, которые преграждают Китаю выход в Тихий океан. Одним из кандидатов была Япония.
Однако Вашингтон пересмотрел свое решение, так как Токио в рамках реализации права на контратаку в случае нападения на свои территории теперь планирует поставить на вооружение порядка 500 крылатых ракет Tomahawk и 1 000 ракет Type 12 увеличенной дальности. Это соответствует новой стратегии национальной безопасности Японии.
В связи с этим Вашингтон решил, что сдерживание Китая усилится, если ракетные возможности США будут дополнены контратакующим потенциалом Японии. Соединенные Штаты также не уверены, что население Японии спокойно примет эти меры, особенно жители районов предполагаемого размещения такого оружия.