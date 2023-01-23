США приняли решение по размещению в Японии ракет средней дальности

США не намерены размещать ракеты средней дальности на территории Японии, так как считают достаточным уже принятые меры для сдерживания Китая. Это связано с планом Токио получить контратакующий потенциал, разместив крылатые ракеты Tomahawk и увеличив дальность ракет Type 12. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Yomiuri.

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Как пишет издание, США не располагали ракетами наземного базирования дальностью от 500 до 5 500 км в соответствии с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, однако Китай обладает порядка 1 900 таких ракет. В 2019 году Вашингтон начал разработку соответствующих ракет в связи с приостановкой своих обязательств в рамках договора. Они планировали разместить их в этом году на цепи островов, которые преграждают Китаю выход в Тихий океан. Одним из кандидатов была Япония.

Однако Вашингтон пересмотрел свое решение, так как Токио в рамках реализации права на контратаку в случае нападения на свои территории теперь планирует поставить на вооружение порядка 500 крылатых ракет Tomahawk и 1 000 ракет Type 12 увеличенной дальности. Это соответствует новой стратегии национальной безопасности Японии.