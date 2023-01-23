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48 минут назад

Спрятанные между домами Артемовска танки ВСУ сняли на видео

Российская Газетаиещё 2

Телеканал Sky News опубликовал кадры из Артемовска, находящегося в оперативном окружении российских войск.

Между многоэтажками спрятаны "целые колонны советских бронемашин: танки и БМП", - сообщил корреспондент Алекс Росси.

Жители покинули Артемовск, многие дома разбиты, в городе пусто и страшно, потому что идут "очень-очень близко", продолжил репортер

Российские военные охватывают город с севера и юга, перерезая пути снабжения. 21 января над окраиной города был сбит украинский вертолет Ми-8, направленный в Артемовск для эвакуации старших офицеров ВСУ и командиров иностранных наемников.

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