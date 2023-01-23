Спрятанные между домами Артемовска танки ВСУ сняли на видео

Жители покинули Артемовск, многие дома разбиты, в городе пусто и страшно, потому что идут "очень-очень близко", продолжил репортер

Российские военные охватывают город с севера и юга, перерезая пути снабжения. 21 января над окраиной города был сбит украинский вертолет Ми-8, направленный в Артемовск для эвакуации старших офицеров ВСУ и командиров иностранных наемников.