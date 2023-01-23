Основатель ЧВК "Вагнер" сравнил битвы под Соледаром и Сталинградом

RTRT опубликовали видео, на котором основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин встретил бойцов компании по возвращению из зоны СВО на Украине спустя 180 непрерывных боев.
Он заявил: "Ни ваши деды, ни ваши прадеды, я думаю, в таких замесах не участвовали. Те, кто у нас был в Соледаре, знают, что Сталинград отдыхает".
Пригожин поблагодарил бойцов за их тяжелую работу по защите Родины.
Ранее в Карелию из зоны СВО на Украине прибыла четвертая группа бывших заключенных, которые служили в ЧВК "Вагнер". Об этом информирует пресс-служба компании "Конкорд", принадлежащей основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. В Telegram-канале пресс-службы опубликовано видео, на котором Пригожин обращается с напутственным словом к группе мужчин.