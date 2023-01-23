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38 минут назад

Пригожин сравнил битвы под Соледаром и Сталинградом

Газета.Ru

RTRT опубликовали видео, на котором основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин встретил бойцов компании по возвращению из зоны СВО на Украине спустя 180 непрерывных боев.

Основатель ЧВК "Вагнер" сравнил битвы под Соледаром и Сталинградом
Фото: ТАССТАСС

Он заявил: "Ни ваши деды, ни ваши прадеды, я думаю, в таких замесах не участвовали. Те, кто у нас был в Соледаре, знают, что Сталинград отдыхает".

Пригожин поблагодарил бойцов за их тяжелую работу по защите Родины.

Ранее в Карелию из зоны СВО на Украине прибыла четвертая группа бывших заключенных, которые служили в ЧВК "Вагнер". Об этом информирует пресс-служба компании "Конкорд", принадлежащей основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. В Telegram-канале пресс-службы опубликовано видео, на котором Пригожин обращается с напутственным словом к группе мужчин.

Армия,Евгений Пригожин,
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