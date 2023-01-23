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1 час назад

Reuters: фрегат "Адмирал Горшков" с "Цирконами" задействуют в учениях с ВМС Китая и ЮАР

Газета.Ruиещё 5

Российский фрегат «Адмирал Горшков», вооруженный гиперзвуковыми ракетами «Циркон», будет задействован в учениях с военно-морскими силами Китая и ЮАР. Об этом сообщает Reuters.

Фрегат «Адмирал Горшков» примет участие в учениях с ВМС Китая и ЮАР
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА «Новости»Пресс-служба Минобороны РФ/РИА «Новости»

По данным агентства, перед этим фрегат зайдет в пункт материально-технического обеспечения в сирийском порту Тартус.

Ожидается, что военно-морские учения с участием кораблей ЮАР, России и Китая пройдут в Индийском океане с 17 по 27 февраля.

Цель учений — обмен оперативными навыками и укрепление отношений между странами. Предыдущие трехсторонние учения такого формата состоялись в 2019 году.

По данным агентства, ракеты, размещенные на борту «Адмирала Горшкова», летят со скоростью, которая превышает скорость звука в девять раз. При этом дальность поражения составляет более 1 тыс. км.

Ранее Минобороны России опубликовало видеозапись движения в Атлантическом океане фрегата «Адмирал Горшков». Съемка была сделана с борта палубного вертолета Ка-27, который выполнял воздушную разведку в сложных метеоусловиях — полеты проходили при волнении моря до 3 баллов и скорости ветра около 15 метров в секунду.

Во время похода летчики контролировали воздушную и надводную обстановку по маршруту движения фрегата. Также для поддержания уровня подготовки были выполнены взлеты и посадки на вертолетную площадку корабля на ходу.

Минобороны отмечает, что фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» — это «современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах». Фрегат был принят в состав ВМФ России в 2018 году, а в 2021 году доработан для применения гиперзвуковых ракет «Циркон».

Армия,Минобороны России,
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