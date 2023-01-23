ПВО сбила ракету в Брянской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила ракету над населенным пунктом Казинка Валуйского городского округа.

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«Пострадавших и разрушений нет, обломки упали в поле», — добавил глава Белгородской области.

Ранее Вячеслав Гладков сообщал, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. По его данным, пострадавших не было.

На территории Белгородской области действует «желтый» уровень террористической опасности. Накануне он был продлен до 4 февраля.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).