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1 час назад

Глава МИД Бербок: ФРГ не будет препятствовать поставке танков Leopard Киеву от Польши

Газета.Ru

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявил, что ФРГ не станет препятствовать отправке на Украину танков Leopard, если ее решит осуществить Польша. Об этом сообщает Reuters.

В ФРГ заявили, что не будут препятствовать поставке танков Киеву от Польши
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что страна рассматривает вариант создания меньшей коалиции государств, готовых поставлять танки Leopard 2 Украине.

Премьер Польши не исключил передачи Украине танков Leopard 2 без согласия Германии

По его словам, речь идет о формировании союза без Германии, если она так и не примет решения по отправке боевых машин Киеву.

Он также добавил, что хотел бы услышать от Берлина четкую позицию по поводу поставки немецких танков Украине.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

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