В ФРГ заявили, что не будут препятствовать поставке танков Киеву от Польши

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявил, что ФРГ не станет препятствовать отправке на Украину танков Leopard, если ее решит осуществить Польша. Об этом сообщает Reuters.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что страна рассматривает вариант создания меньшей коалиции государств, готовых поставлять танки Leopard 2 Украине.

По его словам, речь идет о формировании союза без Германии, если она так и не примет решения по отправке боевых машин Киеву.

Он также добавил, что хотел бы услышать от Берлина четкую позицию по поводу поставки немецких танков Украине.