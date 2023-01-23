ВСУ обстреляли Золотое в ЛНР

Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по городу Золотое в ЛНР.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01.20 по н.п. Золотое с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты)", сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что войска Украины отступили из села Каменское. Политик отметил, что сейчас тут серая зона.