ВСУ обстреляли Золотое в ЛНР

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01.20 по н.п. Золотое с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты)", сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).