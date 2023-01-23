США приняли решение по размещению в Японии ракет средней дальности

Как сообщает издание Yomiuri, американская сторона отказалась размещать в Японии ракеты средней дальности, так как считает достаточным сдерживание Пекина в связи с намерением Токио получить контратакующий потенциал за счет размещения крылатых ракет "Томагавк" и увеличению дальности имеющихся ракет "Тип 12".
Однако, обсуждение вопроса размещения ракет США средней дальности в Японии способно возобновиться, если изменится баланс сил из-за укрепления китайского военного потенциала.
Ранее "СП" писала, что Вашингтон допустил серьёзную ошибку, приняв решение поставить Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot.
Об этом в статье для Military.com написал офицер армии США Джефф Ламер. По его мнению, ЗРК Patriot — дорогостоящий просчёт, так как бойцы ВСУ не имеют знаний для использования сложной и высокотехнологичной военной техники.