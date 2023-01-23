США приняли решение по размещению в Японии ракет средней дальности

Вашингтон отказался от планов размещать ракеты средней дальности в Японии.

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Как сообщает издание Yomiuri, американская сторона отказалась размещать в Японии ракеты средней дальности, так как считает достаточным сдерживание Пекина в связи с намерением Токио получить контратакующий потенциал за счет размещения крылатых ракет "Томагавк" и увеличению дальности имеющихся ракет "Тип 12".

Однако, обсуждение вопроса размещения ракет США средней дальности в Японии способно возобновиться, если изменится баланс сил из-за укрепления китайского военного потенциала.

Ранее "СП" писала, что Вашингтон допустил серьёзную ошибку, приняв решение поставить Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot.