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18 минут назад

США отказались размещать в Японии ракеты средней дальности - СМИ

Свободная прессаиещё 2

Вашингтон отказался от планов размещать ракеты средней дальности в Японии.

США приняли решение по размещению в Японии ракет средней дальности
Фото: ТАССТАСС

Как сообщает издание Yomiuri, американская сторона отказалась размещать в Японии ракеты средней дальности, так как считает достаточным сдерживание Пекина в связи с намерением Токио получить контратакующий потенциал за счет размещения крылатых ракет "Томагавк" и увеличению дальности имеющихся ракет "Тип 12".

Однако, обсуждение вопроса размещения ракет США средней дальности в Японии способно возобновиться, если изменится баланс сил из-за укрепления китайского военного потенциала.

Ранее "СП" писала, что Вашингтон допустил серьёзную ошибку, приняв решение поставить Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Об этом в статье для Military.com написал офицер армии США Джефф Ламер. По его мнению, ЗРК Patriot — дорогостоящий просчёт, так как бойцы ВСУ не имеют знаний для использования сложной и высокотехнологичной военной техники.

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