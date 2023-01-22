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4 минуты назад

«Я проливаю кровь врагов»: Пригожин ответил на сравнение с Распутиным

Вечерняя Москваиещё 1

Основатель группы «Вагнер», предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал статью Financial Times, в которой его сравнивали с Григорием Распутиным.

«Я проливаю кровь врагов»: Пригожин ответил на сравнение с Распутиным
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Я не очень подробно знаком с историей Распутина, но, насколько мне известно, важное качество Распутина — это то, что он останавливал кровь юного царевича заговорами. Я, к сожалению, кровь не останавливаю, я пускаю кровь врагам нашей Родины, — сказал бизнесмен.

Пригожин отметил, что ему понятно постоянное обсуждение его персоны на Западе. Так, утверждает он, США и Великобритания пытаются привлечь к себе его внимание.

Предприниматель посоветовал им «попросить прощения и в дальнейшем вести себя нормально», передает Telegram-канал «Пресс-служба Пригожина».

До этого стало известно, что Пригожин решил «подарить победу» в суде бывшему главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову*. Говорить, что ЧВК «Вагнер» не существует, нужно было в целях конспирации, а те функции, которые выполняла компания, «не всегда могли быть публичными», объяснил он.

20 января Пригожин отреагировал на заявление США о намерении признать ЧВК «Вагнер» транснациональной преступной организацией.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Армия,Евгений Пригожин,Григорий Распутин,
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