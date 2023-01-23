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38 минут назад

В Турции поиздевались над стремлением Швеции войти в НАТО

Lenta.ruиещё 5

Глава президентского управления по коммуникациям Турции Фахреттин Алтун заявил, что процесс ратификации турецкой стороной заявки Швеции на членство в НАТО займет «столько времени, сколько потребуется». Его слова приводит газета Dagens Nyheter заявил

В Турции поиздевались над стремлением Швеции войти в НАТО
Фото: flickr.comflickr.com

Давая интервью Алтун напомнил, что Греция наложила десятилетнее вето на вступление Северной Македонии в НАТО только из-за названия страны.

«Озабоченности Турции куда серьезнее: речь идет о террористических атаках, убивших тысячи невинных людей», — заметил он.

Ранее МИД Турции выступил с обвинениями в адрес Швеции в связи с нарушениями взятых на себя обязательств по членству в НАТО. Также министр национальной обороны Хулуси Акар заявлял, что в визите шведского министра обороны Пола Йонсона в Турцию больше нет смысла, поэтому он был отменен. 27 января шведский коллега Акара Пол Йонсон должен был обсудить в Анкаре заявку Стокгольма на членство в НАТО, к этому моменту не ратифицированную Турцией.

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