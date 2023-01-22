Зеленский попросил у Джонсона помощи

«Президент отметил, что лучшей гарантией для нас было бы членство в НАТО. Важно активно продвигать мнение о том, что наше государство должно стать членом Североатлантического союза», — написал Андрей Ермак в своем telegram-канале. Также Зеленский и Джонсон обсудили вопрос подготовки «саммита мира».