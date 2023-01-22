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11 минут назад

Зеленский попросил у Джонсона помощи для вступления в НАТО

Ura.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у бывшего британского премьера Бориса Джонсона содействия во вступлении Украины в НАТО. Об этом рассказал глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. Он отметил, что членство в альянсе было бы лучшей гарантией безопасности Киева.

Зеленский попросил у Джонсона помощи
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Президент отметил, что лучшей гарантией для нас было бы членство в НАТО. Важно активно продвигать мнение о том, что наше государство должно стать членом Североатлантического союза», — написал Андрей Ермак в своем telegram-канале. Также Зеленский и Джонсон обсудили вопрос подготовки «саммита мира».

Зеленский встретился с Джонсоном

Борис Джонсон прилетел на Украину. В начале своего визита он посетил украинские города Бучу и Бородянку. Затем он отправился в Киев для встречи с украинским президентом.

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