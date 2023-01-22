Политолог: США пытаются повесить на Германию ответственность за поражение ВСУ

«Следующим шагом становится то, что Вашингтону удается заставить союзников, у которых на вооружении стоят немецкие танки Leopard, отправить их на Украину (и европейцы заплатят за отправку их туда), после чего отданные танки в этих странах будут заменены на американскую технику. Это, в свою очередь, приведет к тому, что Германия потеряет свой бизнес (в сфере ВПК), а США его приобретут. Вот что значит быть союзником США (здесь еще можно вспомнить про подрыв «Северных потоков» и благоприятные условия для переезда европейского бизнеса в Штаты)», – написал он в своем Telegram-канале.