Франция и Германия заявили о намерении и дальше поддерживать Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц договорились и дальше поддерживать Украину. О своих намерениях они заявили во время встречи в Париже, пишет Le Figaro.

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«Мы будем продолжать оказывать Украине всю необходимую поддержку до тех пор, пока она будет в этом нуждаться», — отметил канцлер ФРГ.

Он добавил, что стороны будут действовать сообща, чтобы защитить европейский проект мира.

Президент Франции присоединился к словам канцлера и заверил, что страны не планируют уклоняться от своих обязанностей и будут оказывать Украине непоколебимую поддержку.