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17 минут назад

Франция и Германия заявили о намерении и дальше поддерживать Украину

Lenta.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц договорились и дальше поддерживать Украину. О своих намерениях они заявили во время встречи в Париже, пишет Le Figaro.

Франция и Германия заявили о намерении и дальше поддерживать Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы будем продолжать оказывать Украине всю необходимую поддержку до тех пор, пока она будет в этом нуждаться», — отметил канцлер ФРГ.

Он добавил, что стороны будут действовать сообща, чтобы защитить европейский проект мира.

Президент Франции присоединился к словам канцлера и заверил, что страны не планируют уклоняться от своих обязанностей и будут оказывать Украине непоколебимую поддержку.

Ранее французский политик и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо на своей странице в Twitter раскритиковал обращение президента Украины Владимира Зеленского к Парижу с просьбой как можно скорее предоставить Киеву танки Leclerc, назвав это «позорным маскарадом». «Зеленский заявляет Франции, что ему нужны танки Leclerc и добавляет: "Вы должны ускориться!" Мы его лакеи, правильно? Он нам скоро свистеть начнет? Пусть этот позорный маскарад прекратится!» — заявил он.

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