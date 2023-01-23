Артиллеристы РФ нанесли удар по позиции теробороны ВСУ в Херсоне

Российским артиллеристам удалось нанесли удар по позиции 124-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины, заявил представитель экстренных служб Херсона. Об этом сообщает РИА Новости.
«По данным источника в Херсоне, вчера [22 января] в районе Белозерка артиллерийским огнем по позиции 124-й бригады теробороны ВСУ уничтожены 11 [ украинских военных]...» — информировал собеседник агентства.
Как уточняется, во время удара по позиции бригады ВСУ пострадали семь военных.
Другие подробности по ситуации в Херсоне в рамках спецоперации сейчас не приводятся.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.
Ранее Министерство обороны России показало кадры подготовки минометчиков ЦВО в зоне специальной военной операции.