Артиллеристы РФ нанесли удар по позиции теробороны ВСУ в Херсоне

Российским артиллеристам удалось нанесли удар по позиции 124-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины, заявил представитель экстренных служб Херсона. Об этом сообщает РИА Новости.

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«По данным источника в Херсоне, вчера [22 января] в районе Белозерка артиллерийским огнем по позиции 124-й бригады теробороны ВСУ уничтожены 11 [ украинских военных]...» — информировал собеседник агентства.

Как уточняется, во время удара по позиции бригады ВСУ пострадали семь военных.

Другие подробности по ситуации в Херсоне в рамках спецоперации сейчас не приводятся.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.