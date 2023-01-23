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46 минут назад

РИА Новости: артиллеристы РФ нанесли удар по позиции теробороны ВСУ в Херсоне

Газета.Ruиещё 1

Российским артиллеристам удалось нанесли удар по позиции 124-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины, заявил представитель экстренных служб Херсона. Об этом сообщает РИА Новости.

Артиллеристы РФ нанесли удар по позиции теробороны ВСУ в Херсоне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По данным источника в Херсоне, вчера [22 января] в районе Белозерка артиллерийским огнем по позиции 124-й бригады теробороны ВСУ уничтожены 11 [ украинских военных]...» — информировал собеседник агентства.

Как уточняется, во время удара по позиции бригады ВСУ пострадали семь военных.

Другие подробности по ситуации в Херсоне в рамках спецоперации сейчас не приводятся.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее Министерство обороны России показало кадры подготовки минометчиков ЦВО в зоне специальной военной операции.

Армия,Владимир Путин,Минобороны России,
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