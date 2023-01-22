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37 минут назад

Бундесвер обвинили в сокрытии данных о неисправности военной техники

Lenta.ruиещё 1

Депутаты бундестага обвинили военное руководство ФРГ в сокрытии данных о неисправности военной техники, сообщает газета Bild.

Бундесвер обвинили в сокрытии данных о неисправности военной техники
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Во время плановых учений в декабре 2022 года вышли из строя 18 боевых машин пехоты (БМП) Puma. Издание отмечает, что бундесвер не отправил БМП Puma на техобслуживание, которое требовалось технике, но при этом машины встали на вооружение блока НАТО. После произошедшего их пришлось заменить на более старые БМП Marder, а военное руководство Германии обвинило в поломках производителя.

Помимо этого, на декабрьские учения направили неопытных механиков — по данным газеты, бригада, которая хорошо разбиралась в ремонте БМП Puma, отдыхала из-за предыдущей сверхурочной работы. В результате в некоторых машинах отказала система отопления, для работы которой достаточно было подлить жидкость, но об этом не было уточнений в инструкции.

Член парламента Джо Вайнгартен, представляющий Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), заявил, что никогда не сталкивался с подобной некомпетентностью, а главный докладчик по вопросам военного бюджета из СДПГ Андреас Шварц подчеркнул, что бундесверу необходимо разобраться с проблемами перед тем, как тратить на БМП Puma 1,5 миллиарда евро в рамках контракта на новую поставку.

3 декабря 2022 года британский обозреватель Оливер Муди сообщил о дефиците запасов оружия на складах в Германии, который начался из-за масштабных поставок Украине. По мнению эксперта, Берлин вынужден потратить не менее 20 миллиардов евро на восстановление арсенала, соответствующего требованиям НАТО.

Армия,Андреас Шварц,НАТО,Бундестаг,
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