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1 час назад

Стало известно о наступлении России на двух направлениях под Запорожьем

Lenta.ru

Российские военные ведут наступательные действия на запорожском участке линии соприкосновения на двух направлениях — в районе городов Орехов и Гуляйполе. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Его слова передает РИА Новости.

Стало известно о наступлении России на двух направлениях под Запорожьем
Фото: ТАССТАСС

«Фронт подвижен, особенно в двух направлениях — это Орехов и Гуляйполе, которые пока находятся под временной оккупацией украинских войск», — сказал он.

Рогов отметил, что по этим направлениям ведутся активные боевые действия, при этом инициатива находится в руках России.

Ранее Рогов заявил, что в результате наступления российских сил на запорожском направлении удалось освободить ряд населенных пунктов. По его словам, масштаб потерь группировки Вооруженные сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении стал сопоставимым с потерями Украины в районе Артемовска.

Он также сообщил, что в Запорожской области уничтожили группу украинских диверсантов. «Группа украинских диверсантов была накрыта нашей артиллерией и уничтожена в районе города Орехова», — пояснил Рогов.

Армия,СВО,Владимир Рогов,
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