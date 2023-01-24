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42 минуты назад

Танк ВСУ обстрелял Алёшки в Херсонской области

ТАССиещё 5

Танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстрелял город Алёшки, разрушив минимум восемь частных домов, сообщил во вторник журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.

Танк ВСУ обстрелял Алешки в Херсонской области
Фото: CC BY-SA 2.0 / прес-служба Командування ДШВ ЗС України / Танкісти десантно-штурмової бригади провели бойові стрільбиCC BY-SA 2.0 / прес-служба Командування ДШВ ЗС України / Танкісти десантно-штурмової бригади провели бойові стрільби

"Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области, вчера ВСУ выпустили по городу Алёшки восемь снарядов из танка. В результате обстрела получили разрушения минимум восемь частных домов. Жертвы среди гражданского населения уточняются", - сказал он.

Также он сообщил, что по населенному пункту Виноградное ВСУ выпустили четыре снаряда из ствольной артиллерии, по Голой Пристани - 16 снарядов.

"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, выпустив в общей сложности семь снарядов из переданной киевскому режиму американской гаубицы М-777. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - добавил он.

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