Танк ВСУ обстрелял Алешки в Херсонской области

"Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области, вчера ВСУ выпустили по городу Алёшки восемь снарядов из танка. В результате обстрела получили разрушения минимум восемь частных домов. Жертвы среди гражданского населения уточняются", - сказал он.