Танк ВСУ обстрелял Алешки в Херсонской области

Танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстрелял город Алёшки, разрушив минимум восемь частных домов, сообщил во вторник журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.
"Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области, вчера ВСУ выпустили по городу Алёшки восемь снарядов из танка. В результате обстрела получили разрушения минимум восемь частных домов. Жертвы среди гражданского населения уточняются", - сказал он.
Также он сообщил, что по населенному пункту Виноградное ВСУ выпустили четыре снаряда из ствольной артиллерии, по Голой Пристани - 16 снарядов.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, выпустив в общей сложности семь снарядов из переданной киевскому режиму американской гаубицы М-777. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - добавил он.