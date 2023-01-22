Мобилизация: последние новости на сегодня 22 января 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 22 января 2023, в материале «Рамблера».

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Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем инженерных войск

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Глава Министерства обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов инженерных войск с Днем инженерных войск, следует из поздравительной телеграммы, которая опубликована в Telegram военного ведомства.

Он отметил их высокий профессионализм в ходе специальной военной операции.

«Сегодня в ходе специальной военной операции военнослужащие инженерных войск демонстрируют высокий профессионализм, мужество и самоотверженность. Они действуют четко и слаженно при разминировании территорий, возведении оборонительных рубежей, переправ для перевозки различной техники, выполнении других ответственных задач», — следует из сообщения.

Как отметил министр, более трех столетий военные инженеры РФ вносят «существенный вклад в победы нашей армии на полях сражений» а также укрепляют оборонный потенциал страны в мирное время.

«Уверен, что личный состав войск и впредь будет содействовать обеспечению обороноспособности России, защите ее национальных интересов», — подчеркнул Шойгу.

Глава Минобороны также поблагодарил всех за верную службу и пожелал крепкого здоровья, счастья и благополучия.

В Ростовской области разработают новые меры поддержки для мобилизованных

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области подготовят дополнительные меры поддержки мобилизованным и их семьям, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя Законодательного собрания региона Сергея Михалева.

«На сегодняшний день в Ростовской области за счет бюджета региона предусмотрено 18 мер поддержки. <…> Еще две меры поддержки в работе и пять рекомендовано, чтобы на месте муниципалитеты приняли решения. Например, по земельному налогу для мобилизованных, местам для детей в детских садах, школьному питанию и ряд других мер поддержки», — заявил он.

Отмечается, что в преддверии годовщины начала специальной военной операции парламентарии посетят все семьи мобилизованных в Ростовской области, чтобы определить основные проблемы, с которыми они сталкиваются.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев в рамках рабочего визита в Ростов-на-Дону сказал, что проблемы, возникающие у участников специальной военной операции их семей, решаются в оперативном порядке.

Батарея С-300 отработала защиту от атак на важные военные объекты в Подмосковье

В Московской области состоялась тренировка по отражению воздушных атак на важные военные и административные объекты, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

С этой целью были привлечены батареи зенитных ракетных комплексов С-300.

«В Московской области состоялась тренировка с личным составом зенитной ракетной бригады Западного военного округа по отражению воздушных атак на важные военные, промышленные и административные объекты», — следует из сообщения пресс-службы Западного военного округа.

По данным военного ведомства, во время марша в район несения боевого дежурства батареи ЗРК С-300 военнослужащие отразили нападение диверсионной группы противника» на колонну техники. Под прикрытием дымовой завесы колонна смогла выйти из-под атаки и продолжить выполнение поставленной задачи.