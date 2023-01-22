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53 минуты назад

В ЛНР заявили о переброске ВСУ западной техники под Сватово

Lenta.ruиещё 4

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко рассказал, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) занимаются перебрасыванием западной бронетехники под Сватово, сообщает ТАСС.

В ЛНР заявили о переброске ВСУ западной техники под Сватово
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он подчеркнул, что жители Харькова отметили переброску ВСУ большого количества переданной им западными государствами техники на купянском направлении. Уточняется, что в Купянск были направлены два железнодорожных состава с бронетехникой.

«Бронетехника западного образца разгружается на сортировочной станции и отправляется в направлении населенного пункта Сватово», — заявил Марочко.

Ранее представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что при обстреле города Стаханов со стороны ВСУ был разрушен профилакторий машиностроительного завода.

Армия,Андрей Марочко,
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