Артиллеристы России противостоят бойцам украинских Вооруженных сил Украины под Кременной в Луганской Народной Республике, сообщают «Известия» со ссылкой на командира одного из батальонов Вооруженных сил РФ с позывным «Аскольд».
«Мы подавляем все их огневые точки, и их намерения по переходу в наступление обречены на провал», — сказал он.
Стороны обстреливают друг друга на небольшом расстоянии: минимальная дистанция — 50 метров, максимальная — 200 метров. Преимущество на стороне российских артиллеристов, поэтому украинские солдаты отходят, не справляясь. Диверсионно-разведывательных группы оперативно ищут и уничтожают на месте, отметил «Аскольд».
19 января стало известно о попытке наступления ВСУ у Сватово и Кременной. В свою очередь ВС РФ продолжают наступать на Макеевку и наносят вертолетные удары по украинским подразделениям в районе Сватово-Кременной и Купянска.
Ранее сообщалось, что Париж рассматривает возможность передачи Киеву танков Leclerc. Кроме того, отправить боевые машины Украине может Германия. Власти готовы поставить 19 своих старых танков Leopard 2. Их используют немецкие военные на учениях для имитации противника. Всего у Германии насчитывается 312 танков Leopard двух модификаций. Из них 99 машин в прошлом году проходили профилактику и ремонт, а еще один подлежит списанию.