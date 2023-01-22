Российский артиллерист предрек провал ВСУ под Кременной

Артиллеристы России противостоят бойцам украинских Вооруженных сил Украины под Кременной в Луганской Народной Республике, сообщают «Известия» со ссылкой на командира одного из батальонов Вооруженных сил РФ с позывным «Аскольд».

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«Мы подавляем все их огневые точки, и их намерения по переходу в наступление обречены на провал», — сказал он.

Стороны обстреливают друг друга на небольшом расстоянии: минимальная дистанция — 50 метров, максимальная — 200 метров. Преимущество на стороне российских артиллеристов, поэтому украинские солдаты отходят, не справляясь. Диверсионно-разведывательных группы оперативно ищут и уничтожают на месте, отметил «Аскольд».

19 января стало известно о попытке наступления ВСУ у Сватово и Кременной. В свою очередь ВС РФ продолжают наступать на Макеевку и наносят вертолетные удары по украинским подразделениям в районе Сватово-Кременной и Купянска.