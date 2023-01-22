В подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу

В подконтрольной Украине части Запорожской области была объявлена воздушная тревога, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный ресурс оповещения жителей страны.
Удары наносятся по военным складам и инфраструктуре, используемой украинскими Вооруженными силами для ведения войны, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
После первого взрыва были слышны повторные. Предполагается, что звуки взрывов доносятся из одного из пригородов Запорожья. Спустя некоторое время воздушная тревога была отменена.