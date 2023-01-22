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16 часов назад

В США раскрыли дорогостоящую ошибку в отношениях с Украиной

Lenta.ruиещё 5

Офицер США указал на дорогостоящую ошибку в отношениях с Украиной
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Офицер армии США Джефф Ламер заявил, что Вашингтон ошибается, поставляя Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot. Об этом он написал в статье для портала Military.com.

Офицер назвал поставки ЗРК Patriot Украине дорогостоящей ошибкой США, поскольку Киев не готов использовать «сложную и высокотехнологическую» военную технику. По словам Ламера, американские военные тратят месяцы, чтобы научиться ее применять.

По мнению военного, поставки Patriot «не изменят присущую Украине уязвимость в воздухе». «Нестыковка слишком уж большая. И настойчивость со стороны Вашингтона, несмотря на эту реальность, ошибочна, за это придется дорого заплатить», — заключил он.

21 декабря 2022 года госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон поставит Украине ЗРК Patriot в рамках военной помощи объемом более одного миллиарда долларов.

Армия,СВО,Энтони Блинкен,
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