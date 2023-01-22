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58 минут назад

Офицер США указал на дорогостоящую ошибку в отношениях с Украиной

Газета.Ruиещё 3

Офицер армии США Джефф Ламер написал в своей статье для портала Military.com о том, что Соединенные Штаты делают дорогостоящую ошибку в связи с поставками Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Офицер США указал на дорогостоящую ошибку в отношениях с Украиной
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По его словам, украинская сторона не готова к использованию подобной «сложной и высокотехнологической» военной техники, на изучение которой у американских военных уходят месяцы. Также офицер указал, что поставки этих комплексов «не изменят присущую Украине уязвимость в воздухе».

«Нестыковка слишком уж большая. И настойчивость со стороны Вашингтона, несмотря на эту реальность, ошибочна, за это придется дорого заплатить», — отметил Ламер.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ЗРК Patriot будут задействованы в боях уже весной.

В декабре государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в новый пакет помощи Украине войдут комплексы Patriot. В общей сложности Киеву будет выделено $1,85 млрд. Помимо ЗРК Patriot, новый пакет будет включать высокоточные ракеты для истребителей.

По мнению президента России Владимира Путина, поставки этих систем Украине «затянут конфликт на Украине».

Армия,СВО,Михаил Подоляк,Энтони Блинкен,Владимир Путин,
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