В Германии заявили о цели создать сильнейшую армию в ЕС

«Германия является крупнейшей экономикой в Европе, поэтому нашей целью также должно быть создание самой сильной и лучше всего оснащенной армии в ЕС», - цитирует министра газета Bild am Sonntag.

Глава минобороны ФРГ подчеркнул, что тем не менее достичь поставленной цели за три года будет невозможно, поскольку для этого надо еще несколько лет.