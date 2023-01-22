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18 минут назад

Der Spiegel узнала о планах ФРГ передать Украине старые танки Leopard

Елена Прошина

Власти ФРГ готовы поставить Киеву 19 своих старых танков Leopard 2, сообщает Der Spiegel.

Der Spiegel узнала о планах ФРГ передать Украине старые танки Leopard
Фото: ТАССТАСС

Их используют немецкие военные на учениях для имитации противника. Всего у Германии насчитывается 312 танков Leopard двух модификаций. Из них 99 машин в прошлом году проходили профилактику и ремонт, а еще один подлежит списанию. Таким образом, по данным издания, в арсенале страны есть 212 рабочих танков модификаций Leopard 2A5, 2A6, 2A7, а также самой современной версии 2A7V, которых у Берлина насчитывается 53 единицы.

Как сообщили источники газеты в немецком парламенте, велик шанс, что Украине передадут 19 моделей Leopard 2A5, которые в настоящий момент используются в качестве обозначения войск врага в центре боевой подготовки армии Германии. Модификация Leopard 2A5 используется только для учений, а значит, немецкие военные не рекомендуют их для применения в условиях боя.

Если правительство Германии согласится на поставку, модели Leopard 2A5 могут быть объединены с моделями Leopard 2 из других стран Европы, таких как Польша, у которой есть танки Type 2A4 Leopard - аналогичны модели 2A5. С военной точки зрения имело бы смысл вооружить «Леопардами» целый танковый батальон, чтобы перевооружить украинцев, отмечает Der Spiegel.

Однако сделать это технически не просто. Например, большинство танков Leopard 2 в Европе оснащены гидравлическим управлением башней, а модели Бундесвера имеют электрическое управление. Для поставки на Украину, как говорят военные, однородный парк был бы преимуществом, так как в противном случае ремонт и обслуживание были бы еще более сложными, а украинские солдаты в идеале должны обучаться на образце.

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