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53 минуты назад

В ЛНР сообщили об ударе ВСУ по району завода в Стаханове

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Украинские войска обстреляли район Стахановского машиностроительного завода, применив, предположительно, реактивную систему залпового огня (РСЗО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил бывший посол Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.

В ЛНР сообщили об ударе ВСУ по району завода в Стаханове
Фото: ТАССТАСС

«Местные жители говорят о пяти тяжелых прилетах в район Стахановского машзавода», — подчеркнул он.

11 декабря 2022 года в городе Стаханов в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) было разрушено здание гостиницы. 19 декабря в результате обстрела со стороны Украины пострадала инфраструктура крупного сталепроволочного-канатного завода «Силур» в Харцызске. Огонь вели из РСЗО HIMARS. На территорию завода упали шесть ракет.

Армия,Родион Мирошник,
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