В запасах Бундесвера нашли подходящие для поставок Украине танки

Министр обороны ФРГ Борис Писториус хочет провести инвентаризацию танков Leopard, чтобы понять, сколько машин Бундесвер может передать Украине, однако, как оказалось, список техники уже существует - из него следует, что 19 старых учебных танков подходят для поставок ВСУ, передает Der Spiegel.

Перечень танков был составлен летом прошлого года, в нем числится 312 машин Leopard 2, из которых 99 были в ремонте и один списан. Из оставшихся машин для поставок Киеву подходит 19 моделей Leopard 2A5 из собственных запасов Вооруженных сил ФРГ, которые используются во время боевых учений. По этой причине эти танки и могут быть переданы в будущем Украине, пишет издание.