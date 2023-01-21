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43 минуты назад

Боец «Вагнера» рассказал о бегущих с передовой иностранных наемниках

Lenta.ruиещё 1

Один из командиров частной военной компании «Вагнер» в Артемовске рассказал, чем отличается тактика солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) от действий иностранных наемников на передовой. Его слова приводит РИА Новости.

Боец «Вагнера» рассказал о бегущих с передовой иностранных наемниках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Представитель «Вагнера» заявил, что Украину представляют «разношерстные» солдаты. По его словам, воюющие на стороне Киева наемники «получают по щам» и бегут с передовой в Артемовске.

«Противник разношерстный и в разное время разный: когда неудобно воевать, когда грязь по колено, там бедные вэсэушники, а когда удобно и все замерзло — приходят крутые ребята, получают по щам, убегают, и опять же остаются вэсэушники», — заявил боец «Вагнера».

Командир добавил, что в отличие от солдат ВСУ, которые находятся на передовых позициях, наемники ведут себя более дерзко и активно, пытаясь «атаковать, что-то отжать, уничтожить». Однако они получают «здравый отпор» от российской стороны, после чего ретируются и отступают, оставляя украинских военнослужащих.

СМИ: часть пакетов военной помощи Киеву были утверждены "за закрытыми дверями"

Ранее в США подсчитали количество наемников в рядах ВСУ. По данным газеты The Washington Post, их число составляет от одной до трех тысяч человек.

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