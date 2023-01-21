В Артемовске ликвидирован телохранитель певицы Джамалы

В Артемовске уничтожен сотрудник Главного управления разведки МО Украины и бывший телохранитель певицы Джамалы Сейран Кадыров. Об этом сообщает военный аналитик Борис Рожин со ссылкой на страницу в соцсетях самой артистки.

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Напомним, сейчас за Артемовск идут яростные бои. Как сообщают западные источники, ежедневно там гибнут сотни бойцов ВСУ. После освобождения Соледара и Клещеевки добровольцы штурмовых отрядов взяли город в "клещи".