СМИ: часть пакетов военной помощи Киеву были утверждены "за закрытыми дверями"

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что некоторые пакеты военной помощи в ходе встречи на базе «Рамштайн» были согласованы «за закрытыми дверями». Об этом сообщает телеканал 5.ua в Telegram.

«Некоторые пакеты военной помощи были озвучены за закрытыми дверями. Значительная часть обсуждений касалась усиления противовоздушной обороны Украины», — сказал министр.

Ранее на германской авиабазе Рамштайн завершилось заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Оно было посвящено усилению военной поддержки ВСУ. Особенно острым оказался вопрос о поставке Киеву основных боевых танков западного производства. В заседании приняли участие делегации из более чем 50 стран.