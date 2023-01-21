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19 минут назад

СМИ: часть пакетов военной помощи Киеву были утверждены "за закрытыми дверями"

Газета.Ru

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что некоторые пакеты военной помощи в ходе встречи на базе «Рамштайн» были согласованы «за закрытыми дверями». Об этом сообщает телеканал 5.ua в Telegram.

СМИ: часть пакетов военной помощи Киеву были утверждены "за закрытыми дверями"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Некоторые пакеты военной помощи были озвучены за закрытыми дверями. Значительная часть обсуждений касалась усиления противовоздушной обороны Украины», — сказал министр.

Ранее на германской авиабазе Рамштайн завершилось заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Оно было посвящено усилению военной поддержки ВСУ. Особенно острым оказался вопрос о поставке Киеву основных боевых танков западного производства. В заседании приняли участие делегации из более чем 50 стран.

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Самый крупный пакет военной помощи Украине предоставят США. Его стоимость – $2,5 млрд. В очередной транш в основном вошли боевые бронированные машины – 59 БМП М2 Bradley и 90 БТР Stryker, 53 колесные бронемашины с усиленной противоминной защитой типа MRAP (Mine-Resistant Ambush-Protected) и 350 бронированных многоцелевых автомобилей повышенной проходимости Humvee.

Армия,Алексей Резников,НАТО,
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