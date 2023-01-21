Вероятность раскола НАТО из-за поставок танков Украине оценили

Раскол внутри НАТО из-за поставок танков Украине еще не наступил, но военная помощь Киеву может сократиться. Так считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, передает ТАСС.

«Пока что говорить о расколе внутри альянса преждевременно. Он может возникнуть в том случае, если республиканцы, которые сейчас получили большинство в Палате представителей Конгресса США, начнут требовать серьезного и даже радикального перераспределения бремени военной помощи Украине», - сказал эксперт.

По его мнению, республиканцы считают, что США вкладывают в Украину «слишком много, а Европа слишком мало». При этом «все указывают на Германию». хотя это относится и к другим европейским странам. Поэтому «могут возникнуть серьезные трения, спровоцированные не европейской, а американской стороной».

Кортунов считает, что на следующем совещании НАТО продолжится «давление на Берлин».

«Это выкручивание рук будет продолжаться, и рано или поздно возражения Германии будут преодолены», - заявил эксперт.

Он не исключил, что военная помощь Украине со стороны стран Запада может сократиться. Советского вооружения в странах НАТО не осталось, «теперь стоит вопрос о пределах эскалации». При этом количество боеготовых танков в странах НАТО ограничено, а «по некоторым оценкам, Украина теряет около 300 танков в месяц».