В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
2 часа назад

В ДНР рассказали о поврежденном из-за обстрела ВСУ газопроводе

Lenta.ruиещё 3

Мэр Горловки Иван Приходько рассказал, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) поврежден газопровод. Об этом он написал в своем Telegram.

В ДНР рассказали о поврежденном из-за обстрела ВСУ газопроводе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О повреждении газопровода сообщили местные жители. Как отметил Приходько, попадания украинских снарядов зафиксированы на улице Сухумская. Информация о разрушениях уточняется.

15 января ВСУ обстреляли Горловку, выпустив четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров.

До этого Иван Приходько сообщал, что с 24 февраля 2022 года ВСУ 8836 раз обстреливали населенный пункт в ДНР. С начала спецоперации погибли 97 человек, были ранены 350. Кроме того, за этот период повреждены 1903 частных домовладений, 726 многоквартирных домов, 218 транспортных средств.

Армия,Иван Приходько,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители