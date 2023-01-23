В ДНР рассказали о поврежденном из-за обстрела ВСУ газопроводе

Мэр Горловки Иван Приходько рассказал, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) поврежден газопровод. Об этом он написал в своем Telegram .

До этого Иван Приходько сообщал, что с 24 февраля 2022 года ВСУ 8836 раз обстреливали населенный пункт в ДНР. С начала спецоперации погибли 97 человек, были ранены 350. Кроме того, за этот период повреждены 1903 частных домовладений, 726 многоквартирных домов, 218 транспортных средств.