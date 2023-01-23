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15 минут назад

Балтфлот проводит учения по боевой готовности с привлечением более 1,5 тыс. военных

ТАССиещё 3

Более 1 500 тысяч военнослужащих задействованы в комплексных учениях по боевой готовности с боевыми стрельбами, которые начались в соединениях и воинских частях Балтийского флота, сообщила в понедельник флотская пресс-служба.

Балтфлот привлек к учениям по боевой готовности более 1,5 тыс. военных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В рамках учений с привлечением в общей сложности более 1,5 тыс. военнослужащих и свыше 100 единиц вооружения и военной техники военнослужащие отработают действия личного состава при подъеме по тревоге, подготовке техники к выходу из парков и выдвижению в районы сосредоточения, к выполнению личным составом боевых задач по предназначению", - рассказали в пресс-службе.

Учения пройдут в несколько этапов. На первом - военнослужащие отрабатывают действия в составе подразделений, затем маневры будут проводиться в составе соединений и воинских частей, уточнили в пресс-службе.

На полигонах Калининградской области подразделения армейского корпуса флота проведут боевые стрельбы из стрелкового оружия, гранатометов, вооружения боевых машин пехоты БМП-2 и БМП-3, танков Т-72Б3 по мишеням, имитирующим гусеничную, колесную технику и живую силу условного противника. Одновременно с сухопутными подразделениями морская авиация и расчеты ПВО флота отработают комплекс задач по своему предназначению.

"К мероприятиям боевой подготовки привлечены соединения и части армейского корпуса Балтийского флота, морской авиации, соединения противовоздушной обороны флота, морской инженерной службы флота", - отметили в пресс-службе.

Армия,Балтийское море,
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