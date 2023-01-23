Балтфлот привлек к учениям по боевой готовности более 1,5 тыс. военных

"В рамках учений с привлечением в общей сложности более 1,5 тыс. военнослужащих и свыше 100 единиц вооружения и военной техники военнослужащие отработают действия личного состава при подъеме по тревоге, подготовке техники к выходу из парков и выдвижению в районы сосредоточения, к выполнению личным составом боевых задач по предназначению", - рассказали в пресс-службе.