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14 минут назад

В Минобороны заявили об успехах российской армии на краснолиманском направлении

Lenta.ru

Российские военные уничтожили более 20 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и одну американскую радиолокационную станцию (РЛС) на краснолиманском направлении. Об успехах армии журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

В МО заявили об успехах российской армии на краснолиманском направлении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, огнем артиллерии Центрального военного округа было нанесено поражение подразделениям 111-й бригады территориальной обороны в районе населенных пунктов Торское и Терны Донецкой народной республики (ДНР).

В результате, заявил Конашенков, были уничтожены 20 украинских военных, гаубица Д-20 и американская РЛС AN/ТPQ-37.

Армия,Игорь Конашенков,
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