Российские военные уничтожили более 20 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и одну американскую радиолокационную станцию (РЛС) на краснолиманском направлении. Об успехах армии журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

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По его словам, огнем артиллерии Центрального военного округа было нанесено поражение подразделениям 111-й бригады территориальной обороны в районе населенных пунктов Торское и Терны Донецкой народной республики (ДНР).