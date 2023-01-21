В МО заявили об успехах российской армии на краснолиманском направлении

Российские военные уничтожили более 20 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и одну американскую радиолокационную станцию (РЛС) на краснолиманском направлении. Об успехах армии журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, огнем артиллерии Центрального военного округа было нанесено поражение подразделениям 111-й бригады территориальной обороны в районе населенных пунктов Торское и Терны Донецкой народной республики (ДНР).
В результате, заявил Конашенков, были уничтожены 20 украинских военных, гаубица Д-20 и американская РЛС AN/ТPQ-37.