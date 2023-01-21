В США рассказали о создании гиперзвукового бомбардировщика

В США работают над созданием гиперзвукового бомбардировщика Mayhem. Об этом рассказал американский журнал Popular Mechanics.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Издание пишет, что в рамках проекта Mayhem планируется разработать замену пилотируемого самолета SR-71, который был оснащен воздушно-реактивным двигателем.

С этой целью Исследовательская лаборатория Военно-воздушных сил (ВВС) США заключила с рядом американских компаний, в частности, Leidos, контракт на общую сумму 334 миллиона долларов.

Журнал уверяет, что американский беспилотный бомбардировщик получит преимущество перед российскими и китайскими гиперзвуковыми ракетами, поскольку предполагает многократное использование.