Минобороны заявило о занятии на запорожском направлении более выгодных рубежей

Российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции на запорожском направлении. Об этом сообщается в сводке министерства обороны РФ.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"На Запорожском направлении ... подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи и позиции", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что занять новые рубежи удалось в ходе успешных наступательных действий.

Всего за сутки на этом направлении армия РФ уничтожила более 30 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходную гаубицу "Акация" и гаубицу Д-20.