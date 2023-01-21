Минобороны заявило о занятии на запорожском направлении более выгодных рубежей

Российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции на запорожском направлении. Об этом сообщается в сводке министерства обороны РФ.
"На Запорожском направлении ... подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи и позиции", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что занять новые рубежи удалось в ходе успешных наступательных действий.
Всего за сутки на этом направлении армия РФ уничтожила более 30 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходную гаубицу "Акация" и гаубицу Д-20.
Также российские войска освободили населенный пункт Двуречье в Донецкой народной республике. Там противник потерял до 50 человек.