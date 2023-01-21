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7 минут назад

В Генпрокуратуре Украине все еще не установили происхождение "иранских" дронов

Майк Габриелян

В Киеве следователи не могут подтвердить происхождение российских беспилотников-камикадзе, которые, по утверждениям властей Украины, якобы произведены в Иране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника генпрокуратуры Ивана Чижевского.

В Генпрокуратуре Украине все еще не установили происхождение "иранских" дронов
Фото: Минобороны РоссииМинобороны России

«Сказать о том, что это беспилотники иранского производства или нет, мы пока не можем. В настоящее время идет досудебное расследование. Оно будет небыстрым», - заявил Чижевский украинскому телеканалу.

По его словам, необходима широкомасштабная экспертиза с участием различных специалистов.

Сейчас в Киеве пытаются выяснить причины похожести однотипных БПЛА РФ и Ирана и обнаружить место их производства. Но это затрудняют «повреждения маркировки на деталях ударных БПЛА и недоверие украинских следователей к сохранившимся маркировочным обозначениям».

На Западе утверждают, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что эта тема искусственно вбрасывалась в американские СМИ.

На прошлой неделе посол Ирана в Риме Мохаммед Реза Сабури заявил, что перед украинским кризисом Исламская республика поставила РФ «незначительное количество беспилотников».

«Но это не имеет ничего общего с новостями, которые мы каждый день слышим в СМИ, где такое впечатление, что этих дронов каждый день сбивают десятками», — заявил посол.

Армия,Мария Захарова,
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