В Генпрокуратуре Украине все еще не установили происхождение "иранских" дронов

В Киеве следователи не могут подтвердить происхождение российских беспилотников-камикадзе, которые, по утверждениям властей Украины, якобы произведены в Иране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника генпрокуратуры Ивана Чижевского.
«Сказать о том, что это беспилотники иранского производства или нет, мы пока не можем. В настоящее время идет досудебное расследование. Оно будет небыстрым», - заявил Чижевский украинскому телеканалу.
По его словам, необходима широкомасштабная экспертиза с участием различных специалистов.
Сейчас в Киеве пытаются выяснить причины похожести однотипных БПЛА РФ и Ирана и обнаружить место их производства. Но это затрудняют «повреждения маркировки на деталях ударных БПЛА и недоверие украинских следователей к сохранившимся маркировочным обозначениям».
На Западе утверждают, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что эта тема искусственно вбрасывалась в американские СМИ.
На прошлой неделе посол Ирана в Риме Мохаммед Реза Сабури заявил, что перед украинским кризисом Исламская республика поставила РФ «незначительное количество беспилотников».
«Но это не имеет ничего общего с новостями, которые мы каждый день слышим в СМИ, где такое впечатление, что этих дронов каждый день сбивают десятками», — заявил посол.