Украина не смогла доказать иранское происхождение российских дронов

В Киеве следователи не могут подтвердить происхождение российских беспилотников-камикадзе, которые, по утверждениям властей Украины, якобы произведены в Иране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника генпрокуратуры Ивана Чижевского.

Фото: Минобороны России Минобороны России

«Сказать о том, что это беспилотники иранского производства или нет, мы пока не можем. В настоящее время идет досудебное расследование. Оно будет небыстрым», - заявил Чижевский украинскому телеканалу.

По его словам, необходима широкомасштабная экспертиза с участием различных специалистов.

Сейчас в Киеве пытаются выяснить причины похожести однотипных БПЛА РФ и Ирана и обнаружить место их производства. Но это затрудняют «повреждения маркировки на деталях ударных БПЛА и недоверие украинских следователей к сохранившимся маркировочным обозначениям».

На Западе утверждают, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что эта тема искусственно вбрасывалась в американские СМИ.

На прошлой неделе посол Ирана в Риме Мохаммед Реза Сабури заявил, что перед украинским кризисом Исламская республика поставила РФ «незначительное количество беспилотников».