В НАТО объяснили проведение маневров ядерных сил

Маневры ядерных сил Североатлантического альянса необходимы для обеспечения эффективного ядерного сдерживания, заявил в интервью агентству BNS помощник генсека НАТО Ангус Лэпсли. Об этом пишет ТАСС.

Он пояснил, что для достижения этой цели блоку следует «продемонстрировать политическую волю и готовность поддержать ее военными средствами, для чего НАТО проводятся учения ядерных сил».