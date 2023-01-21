В НАТО объяснили проведение маневров ядерных сил

Маневры ядерных сил Североатлантического альянса необходимы для обеспечения эффективного ядерного сдерживания, заявил в интервью агентству BNS помощник генсека НАТО Ангус Лэпсли. Об этом пишет ТАСС.
Лэпсли отметил, что ключевой задачей для альянса является демонстрация России готовности обеспечить ядерное сдерживание.
Он пояснил, что для достижения этой цели блоку следует «продемонстрировать политическую волю и готовность поддержать ее военными средствами, для чего НАТО проводятся учения ядерных сил».
Помощник генсека резюмировал, что ядерное сдерживание по-прежнему остается «одной из основ НАТО как коллективного альянса».