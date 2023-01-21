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1 час назад

В НАТО объяснили проведение маневров ядерных сил

Илья Родин

Маневры ядерных сил Североатлантического альянса необходимы для обеспечения эффективного ядерного сдерживания, заявил в интервью агентству BNS помощник генсека НАТО Ангус Лэпсли. Об этом пишет ТАСС.

В НАТО объяснили проведение маневров ядерных сил
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Лэпсли отметил, что ключевой задачей для альянса является демонстрация России готовности обеспечить ядерное сдерживание.

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Он пояснил, что для достижения этой цели блоку следует «продемонстрировать политическую волю и готовность поддержать ее военными средствами, для чего НАТО проводятся учения ядерных сил».

Помощник генсека резюмировал, что ядерное сдерживание по-прежнему остается «одной из основ НАТО как коллективного альянса».

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