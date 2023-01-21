Рогов сообщил о срочном стягивании Киевом сил в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) срочно перебрасывают резервы к запорожскому участку линии фронта. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости.

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По его словам, Киев стягивает войска в Запорожскую область ближе к линии боевого соприкосновения для обстрела тяжелой артиллерией и РСЗО.