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1 час назад

Рогов сообщил о срочном стягивании Киевом сил в Запорожской области

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) срочно перебрасывают резервы к запорожскому участку линии фронта. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Рогов сообщил о срочном стягивании Киевом сил в Запорожской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Киев стягивает войска в Запорожскую область ближе к линии боевого соприкосновения для обстрела тяжелой артиллерией и РСЗО.

Рогов указал, что российская армия в последние дни взяла под свой контроль трассу Каменское-Орехов, из-за чего украинские войска испытывают недостаток снаряд.

Армия,Владимир Рогов,
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