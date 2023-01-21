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23 минуты назад

Основатель ЧВК «Вагнер» написал письмо в Белый дом

Lenta.ru

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин написал письмо координатору стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джону Кирби. Текст публикует пресс-служба компании «Конкорд» в социальной сети «ВКонтакте».

Основатель ЧВК «Вагнер» написал письмо в Белый дом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кирби заявлял, что Белый дом введет дополнительные санкции против ЧВК «Вагнер» и объявит ее международной преступной организацией. Как сообщил Кибри, американский Минфин квалифицирует группу «Вагнера» как транснациональную преступную организацию и на этом основании на следующей неделе введет дополнительные санкции против ЧВК и ее системы поддержки «на нескольких континентах».

«Уважаемый господин Кирби! У меня к вам есть вопрос: "Можете ли вы назвать, какое преступление совершила ЧВК "Вагнер"?», — написал в ответ на заявление американского чиновника Пригожин.

20 января Пригожин отреагировал на признание ЧВК «Вагнер» преступной организацией в США.

«Наконец-то теперь ЧВК "Вагнер" и американцы — коллеги. Наши взаимоотношения отныне можно называть разборкой преступных кланов», — заявил он.

Армия,Джон Кирби,Евгений Пригожин,
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