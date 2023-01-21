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24 минуты назад

Генерал Болдырев: освобождение Донбасса займет пару месяцев

Ura.Ru

Армия России освободить Донбасс за несколько месяцев в соответствии с планом Генерального штаба. Об этом URA.RU заявил российский военачальник, генерал армии запаса Владимир Болдырев.

Генерал Болдырев назвал срок освобождения Донбасса
Фото: официальный сайт Министерства обороны РФофициальный сайт Министерства обороны РФ

«Первоочередная задача — освободить Донбасс. Это главнейшая задача. Есть план Генерального штаба. Они его придерживаются и выполнят. Я думаю, что на освобождение Донбасса уйдет пара месяцев», — рассказал Владимир Болдырев.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Осенью в четырех регионах прошли референдумы о присоединении к России. Большинство жителей высказалось за. 5 октября ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская область вошли в состав России. Сейчас административные границы Донбасского района ДНР и ЛНР находятся под контролем ВСУ. 11 января армия России взяла город Соледар в ДНР. Это открывает возможность к освобождению всей республики, заявил врио главы региона Денис Пушилин.

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