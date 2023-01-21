Минобороны Чехии прояснило вопрос передачи Leopard 2 Киеву

Минобороны Чехии опровергло сообщения о том, что Прага планирует отправить украинским военным танки Leopard 2. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Отмечается, что ранее Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказала о намерениях Чехии и Словакии передать «Леопарды» Киеву.
«Эта информация не соответствует действительности», - подчеркнули в Минобороны.
В ведомстве уточнили, что в страну не поступали просьбы о предоставлении танков, которые, согласно предварительной договоренности, она получит от Германии в качестве компенсации за помощь Украине.
Кроме того, пояснили в Минобороны, подобная идея не обсуждалась на встрече глав оборонных ведомств государств ЕС в немецком Рамштайне 20 января.