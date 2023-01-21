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26 минут назад

Минобороны Чехии исключило отправку Киеву танков  Leopard 2

Илья Родин

Минобороны Чехии опровергло сообщения о том, что Прага планирует отправить украинским военным танки Leopard 2. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Минобороны Чехии прояснило вопрос передачи Leopard 2 Киеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что ранее Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказала о намерениях Чехии и Словакии передать «Леопарды» Киеву.

«Эта информация не соответствует действительности», - подчеркнули в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что в страну не поступали просьбы о предоставлении танков, которые, согласно предварительной договоренности, она получит от Германии в качестве компенсации за помощь Украине.

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Кроме того, пояснили в Минобороны, подобная идея не обсуждалась на встрече глав оборонных ведомств государств ЕС в немецком Рамштайне 20 января.

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