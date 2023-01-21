НАТО: страны - члены альянса должны наращивать военное производство

"Мы стоим перед вызовом как можно скорее реализовать свои оборонные цели, для чего как НАТО, так и Евросоюзу необходимо больше внимания уделять возможностям промышленности по производству боевой техники - ракет, танков, беспилотных летательных аппаратов, а также ее финансированию", - сказал он.