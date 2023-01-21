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8 минут назад

В НАТО считают, что страны - члены альянса должны наращивать военное производство

ТАСС

Входящие в Североатлантический альянс страны должны с учетом обострения геополитической обстановки позаботиться о наращивании производства вооружений. Об этом в субботу в интервью агентству BNS заявил помощник генерального секретаря НАТО Ангус Лэпсли.

НАТО: страны - члены альянса должны наращивать военное производство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы стоим перед вызовом как можно скорее реализовать свои оборонные цели, для чего как НАТО, так и Евросоюзу необходимо больше внимания уделять возможностям промышленности по производству боевой техники - ракет, танков, беспилотных летательных аппаратов, а также ее финансированию", - сказал он.

По словам помощника генсека, военные действия на Украине заставили по-иному оценить расход боеприпасов и эксплуатацию технического арсенала в современной войне.

"Это является уроком, который надо усвоить при планировании военного производства. Полагаю, что союзники очень хорошо поняли, что мы должны пополнить запасы и улучшить свои возможности производить то, что необходимо", - утверждал Лэпсли.

Как отметил помощник генсека, военным кругам следует развивать диалог с представителями промышленности.

"Для этого генеральный секретарь [НАТО] Йенс Столтенберг созвал встречу представителей национальных вооруженных сил и промышленности, чтобы они вместе обсудили пути решения проблемы", - сказал он.

20 января на авиабазе Рамштайн в ФРГ прошла очередная встреча министров обороны порядка 50 стран, на которой обсуждалась дальнейшая помощь Киеву. По ее результатам министр обороны Германии Борис Писториус сообщил в эфире телеканала Phoenix, что участники еще не приняли никакого решения о поставке Украине танков Leopard 2.

Армия,Йенс Столтенберг,НАТО,ЕС,
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