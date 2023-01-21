Вероятность поставок немецких танков Leopard Киеву оценили

США продавят Германию, и Берлин даст свое согласие на поставку танков Leopard Украине, заявил кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова Александр Коньков. Так в беседе с «Лентой.ру» он оценил вероятность поставок немецких танков Киеву.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Ранее британский военный аналитик Майкл Кларк обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в нерешительности и страхе перед Россией. Так Кларк прокомментировал итоги встречи глав военных ведомств стран НАТО на базе Рамштайн, в ходе которой стороны не смогли договориться о поставках танков Leopard 2 Украине.

«Другое дело, что отчаянное сопротивление Германии дает слабую надежду на то, что здравый смысл в Берлине еще окончательно не похоронен, и там есть силы, которые мыслят конструктивно и не желают дальнейшей эскалации отношений с Россией. Потому что поставки немецких танков будут означать значительный регресс российско-немецких отношений», —заявил Коньков.

При этом политолог отметил, что сегодня Германия настолько политически ослаблена, что не сможет долго сопротивляться тому давлению, которое сейчас оказывают не только США, но и весь коллективный Запад.

«В любом случае это значительный вызов для политического руководства Германии, в первую очередь для канцлера ФРГ Олафа Шольца», — убежден он.

Ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники написала, на каких условиях канцлер ФРГ Шольц согласился поставить Украине танки Leopard 2. Газета сообщила, что в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом канцлер дал понять о готовности Германии пойти на уступки США в вопросе военной помощи Украине, если Вашингтон также начнет осуществлять поставки танков.

В свою очередь официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрай опроверг эту информацию.