Стали известны подробности о совместных учениях российских и белорусских военных

Вертолеты Ми-8МТВ-5 провели поисково-спасательные работы во время совместных российско-белорусских маневров. Об этом пишет Минобороны Белоруссии в официальном Telegram-канале.

«Экипажи Ми-8МТВ-5 отрабатывают поисково-спасательные работы в ходе летно-тактического учения вооруженных сил Беларуси и России», - рассказали в ведомстве.

Кроме того, Минобороны опубликовало видео с рассказом о совместной работе на маневрах белорусских Су-30СМ и ударной группы российских бомбардировщиков Су-34.

В ведомстве уточнили, что в субботу, 21 января, в рамках совместного летно-тактического учения вооруженных сил России и Белоруссии авиационные подразделения со всех аэродромов ВВС и войск ПВО продолжили выполнение задач по предназначению.