Стали известны подробности о совместных учениях российских и белорусских военных

Вертолеты Ми-8МТВ-5 провели поисково-спасательные работы во время совместных российско-белорусских маневров. Об этом пишет Минобороны Белоруссии в официальном Telegram-канале.
«Экипажи Ми-8МТВ-5 отрабатывают поисково-спасательные работы в ходе летно-тактического учения вооруженных сил Беларуси и России», - рассказали в ведомстве.
Кроме того, Минобороны опубликовало видео с рассказом о совместной работе на маневрах белорусских Су-30СМ и ударной группы российских бомбардировщиков Су-34.
В ведомстве уточнили, что в субботу, 21 января, в рамках совместного летно-тактического учения вооруженных сил России и Белоруссии авиационные подразделения со всех аэродромов ВВС и войск ПВО продолжили выполнение задач по предназначению.
Напомним, что совместные маневры российских и белорусских летчиков проводятся в Белоруссии с 16 января по 1 февраля. Главной целью учений является повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач.