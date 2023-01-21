Минобороны показало работу «Аллигаторов» в зоне СВО

Минобороны России показало видео работы ударных вертолетов Ка-52 («Аллигатор») и Ми-28 («Ночной охотник») Воздушно-космических сил (ВКС) России в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Кадры работы экипажей ведомство опубликовало в Telegram.

Министерство утверждает, что летчики выполнили боевые вылеты, в ходе которых запустили управляемые авиационные ракеты по военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В результате боевого применения были уничтожены танк и легкобронированная техника ВСУ», — отчитались в Минобороны.