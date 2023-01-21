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20 минут назад

В России назвали неожиданную причину отказа ФРГ от поставок Leopard Киеву

Майк Габриелян

Германия не хочет поставлять Украине танки Leopard 2 из-за «чувства исторической вины» перед Россией. Такую причину назвал экс-заместитель главы МИД России Сергей Орджоникидзе в интервью газете «Известия».

В России назвали неожиданную причину отказа ФРГ от поставок Leopard Киеву
Фото: U.S. ArmyU.S. Army

«Видимо, у немцев все-таки осталось чувство исторической вины перед нашим народом - когда немецкие танки убивали русских людей. Наверное, совесть у них окончательно не исчезла», - сказал Орджоникидзе.

По его словам, нельзя сбрасывать со счетов то, что германский парламент высказался против поставок. Правительство не хочет идти наперекор депутатам, избранным народом. Население ФРГ против того, чтобы немецкие танки, как во время Великой Отечественной войны, убивали людей в России.

В Германии объяснили нежелание отправлять танки на Украину

При этом эксперт не исключил, что Польша может передать Киеву свои танки Leopard, не считаясь с позицией ФРГ. Но добро на это должны дать американцы.

Представители стран НАТО не смогли уговорить Берлин передать Киеву танки Leopard во время переговоров на базе Рамштайн, состоявшихся накануне.

Армия,СВО,Сергей Орджоникидзе,МИД России,НАТО,
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