Эксперт оценил новейшие российские суперторпеды

Ядерные суперторпеды «Посейдон» окажут значительное стратегическое влияние на мир, рассказал в статье для Daily Express обозреватель Рохан Гупта.

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Гупта рассказал, что испытания торпед завершены, в настоящее время их устанавливают на российские подводные лодки.

Автор статьи отметил, что западные агентства назвали «Посейдоны» «самым опасным и безжалостным оружием».

Это обусловлено тем, что торпеды обладают неограниченным радиусом действия, могут перемещаться со скоростью свыше 200 км/ч, практически бесшумно. При достижении цели они взрываются, создавая при этом радиоактивное цунами, способное практически «смыть» побережье противника.

В 2022 году Военно-морской институт США предупредил о том, что новые торпеды не подпадают под действующие международные соглашения о ядерном оружии, напомнил Гупта.

В институте подчеркнули, что разработка оружия, обладающего потенциалом для автономной работы, станет тревожным шагом вперед в гонке ядерных вооружений.