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1 час назад

Резников сообщил, что ВСУ научатся управлять танками Leopard в Польше

Газета.Ru

Украина смогла договориться об обучении своих танковых экипажей на немецких танках Leopard в Польше, несмотря на отсутствие принятого решения Берлином по отправке военной техники. Об этом заявил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников, передает издание "Голос Америки".

Украинские танкисты начнут обучение на Leopard 2
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Есть прорыв - это возможность для стран, которые владеют Leopard, начинать учебные миссии, курсы для наших танковых экипажей", - сообщил глава украинского военного ведомства.

По словам Резникова, остается дождаться решения со стороны Германии касательно поставок танков.

Также глава МО Украины назвал договоренность о проведении учений в Польше "первым шагом" к предоставлению Киеву самих танков.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.

Армия,СВО,Алексей Резников,Владимир Путин,
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